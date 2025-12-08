Amelia chiarisce: «Maignan fondamentale, sul rinnovo ho questa speranza». Le parole dell’ex Milan

Amelia Maignan, l’appello da Assisi: il campione del mondo mette in guardia sulle distrazioni e spinge per il rinnovo del francese

La questione relativa al prolungamento contrattuale di Mike Maignan continua a tenere banco nell’ambiente rossonero, catalizzando le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori. Sull’argomento, decisamente caldo nelle stanze di Casa Milan, è intervenuto un autorevole ex del ruolo: Marco Amelia. L’ex estremo difensore, ospite d’onore al Gran Gala Rossonero organizzato dal fervente Milan Club “Orgoglio rossonero” nella suggestiva cornice di Assisi, ha colto l’occasione per sottolineare il peso specifico del francese nell’economia della squadra.

Amelia chiaro sul rinnovo di Maignan

Amelia, che conosce bene le pressioni di una piazza come Milano, ha voluto lanciare un messaggio duplice: da un lato un attestato di stima incondizionata verso le doti tecniche e la leadership di “Magic Mike”, dall’altro un monito sui rischi che una trattativa lunga potrebbe comportare a livello mentale. Per l’ex campione del mondo 2006, la priorità deve essere quella di blindare il portiere, considerato ormai un idolo della tifoseria e un pilastro insostituibile dello scacchiere tattico.

Le sue parole risuonano come un consiglio prezioso sia per la dirigenza che per l’entourage del giocatore:

TIMORE E SPERANZA – «Mi auguro che la questione rinnovo non possa togliere attenzione e concentrazione a Mike, e spero molto si possa arrivare al rinnovo col Milan».

LEADERSHIP RICONOSCIUTA – «Mike è un punto fermo di questa squadra e anche della tifoseria. Vedremo, è un argomento caldo anche perchè il giocatore in questione è importante, anzi importantissimo».

Dichiarazioni che confermano quanto Maignan sia percepito non solo come un top player tra i pali, ma come un vero e proprio leader carismatico di cui il Milan non può privarsi se vuole continuare a competere ai massimi livelli.