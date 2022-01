Amelia: «Difensore Milan? Ecco cosa serve»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Amelia, intervenuto in collegamento a Sky Sport, ha detto la sua sul mercato del Milan e la scelta del difensore:

DIFENSORE MILAN – «Con l’infortunio di Kjaer c’è bisogno di un difensore cha accetti l’1-1 che sappia impostare il gioco, un giocatore moderno deve avere queste caratteristiche non è facile di trovarne in giro di giocatori che possano lasciare le proprie squadre per andare al Milan, perchè se lì vogliono tenere stretti. I giocatori di cui avete parlato (Botman e Diallo) sono ottimi, io credo che ce ne siamo tanti anche in Italia come Ferrari del Sassuolo io credo che Maldini e Massara stiano facendo un grande lavoro e cercano sempre il meglio per il Milan»

MAIGNAN – «Il Milan aveva un portiere, poi è andato via è arrivato Maignan e fortunatamente per i rossoneri se ne è parlato poco dell’addio dell’ex portiere perchè l’impatto del francese è stato ottimo, poi si è fatto male ma Tatarusanu ha saputo sostituirlo. Anche qui vanno fatti i complimenti alla dirigenza per come hanno gestito la situazione andando a prendere un portiere molto bravo e forte come Maignan»