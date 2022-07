Ambrosini: «Vincere la Champions? Complicato contro quei club»: le sue dichiarazioni a Carlo Pellegatti

Intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così della Champions League:

«È complicato. Ci sono 4-5 top club che hanno possibilità economiche che fanno avere più soluzioni, ti vai a scontrare con realtà che hanno una quantità di talento che, all’interno di una competizione come la Champions, fanno la differenza. Le idee , il coraggio, la personalità e mettici anche un pizzico di fortuna possono accorciare un gap che non può non esserci».

