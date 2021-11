Ambrogino d’oro, Kjaer candidato alla vittoria: i dettagli

Ambrogino d’oro, Simon Kjaer è in corsa per l’assegnazione del prestigioso premio del comune di Milano: grande orgoglio per il danese

Simon Kjaer è stato inserito dal Comune di Milano nella lista dei candidati per l’Ambrogino d’oro, prestigioso riconoscimento del capoluogo lombardo, come riportato da Libero. Al fine della candidatura il grande gesto di Simon nel corso dell’ultimo Europeo quando il suo intervento fu decisivo per salvare la vita ad Eriksen.

A tal proposito sono arrivate le parole di Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: «Se oggi non piangiamo il campione danese lo possiamo anche al pronto intervento di Simon Kjaer, capitano della Danimarca e difensore del Milan che con grande sangue freddo ha prontamente liberato le vie respiratorie del connazionale. Christian ha vinto il bene più prezioso, Simon merita l’Ambrogino d’oro».