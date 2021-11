Alvarez Milan: un’altra pretendente europea sull’argentino

Alvarez Milan: sul giocatore si sta scatenando una vera e propria asta internazionale. L’argentino è seguito da un club spagnolo. Il punto

Intrigo internazionale per la vicenda Julian Alvarez Milan. L’argentino è ormai sulla bocca di tutti i principali club europei che lo monitorano e lo seguono da vicino. Oltre ai rossoneri e agli altri club italiani, sembra essersi inserito anche l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, i colchoneros avrebbero fatto un sondaggio per il giocatore, che calzerebbe perfettamente con la tipologia di gioco del Cholo Simeone. Situazione in continua evoluzione: si profila un’asta internazionale per la punta del River Plate.