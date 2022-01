Altobelli rivela: «Abito a Brescia e su Tonali...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Alessandro Altobelli, alla Gazzetta dello Sport, sul centrocampista del Milan, ex Brescia, Sandro Tonali:

«Abito a Brescia, su Tonali mai avuto dubbi. Bravo il Milan ad aspettarlo: ora farebbero bene a mandare un presente a Cellino per lo sconto sul riscatto. Barella è già oggi uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se dovessi prenderne solo uno? No, venderei un altro e li comprerei tutti e due. Piuttosto, spero non ragionino come altri e lascino perdere il conto in banca: li vedo capitani a lungo di Milan e Inter».