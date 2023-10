Milan Juve, Altafini: «I rossoneri hanno un problema. E su Gatti arbitraggio inammissibile»

Milan-Juve, José Altafini ha commentato la sfida giocata ieri sera a San Siro: nei rossoneri pesa l’assenza di un vice Giroud

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport, José Altafini ha parlato così di Milan-Juve:

«Il vantaggio della Juve non è non giocare le coppe ma le alternative in panchina. Ieri erano fuori Vlahovic e Chiesa. Gatti ha fatto cinque falli di fila su Leao e non è stato mai ammonito, solo all’ultimo. Non è possibile che un giocatore possa distruggere l’iniziativa di un avversario con così tanti falli. Milan? Il problema è che non ha un vice Giroud, un grandissimo che anche se gioca male 89 minuti può sempre fare gol, e non ha un’ala destra».