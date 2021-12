Allenamento Napoli: le ultime sugli azzurri in vista del Milan

Il Napoli si è allenato oggi in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. Ecco le ultime sulla squadra di Spalletti

Il Napoli si è allenato oggi in vista della sfida di domenica sera contro il Milan. Ecco le ultime sulla squadra di Spalletti:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partita a campo ridotto. Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz” riporta il sito ufficiale azzurro.