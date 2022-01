Allenamento Milan- le immagini da Milanello – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato a Milanello questa mattina per una seduta d’allenamento in vista della gara del 6 gennaio contro la Roma, le immagini

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il nuovo allenamento odierno verso la ripresa del campionato, ovvero Milan-Roma in agenda per giovedì 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Anche oggi presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inching ever closer to Thursday’s big match, c’mon lads! 💪 Si avvicina la nostra prima gara dell’anno, dai ragazzi 💪@BitMEX #MilanRoma #SempreMilan pic.twitter.com/MMpcYPEePq — AC Milan (@acmilan) January 4, 2022

Il club rossonero ha poi pubblicato le foto della seduta d’allenamento sul prorpio account ufficiale Twitter