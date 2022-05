Il programma settimanale del Milan per l’allenamento prevede sedute mattutine fino a sabato, poi la partenza per Reggio Emilia

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello.

Come riportato da Sky Sport il programma settimanale dei rossoneri per l’allenamento prevede sedute mattutine fino a sabato, poi la partenza per Reggio Emilia