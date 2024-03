Allenamento Milan, rossoneri a lavoro dopo lo Slavia Praga: il REPORT da Milanello in vista del match contro l’Hellas Verona

Allenamento mattutino per il Milan, che nella notte è rientrata a Milano dopo la trasferta di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri sono già a lavoro per preparare il prossimo incontro di campionato contro l’Hellas Verona. Questo il report sulla seduta odierna.

Rientrata in nottata da Praga, la squadra ha pernottato a Milanello dove questa mattina ha iniziato la sessione di allenamento già in ottica Hellas Verona, prossimo avversario dei rossoneri in campionato nel match in programma domenica 17 marzo alle ore 15.00 al Bentegodi.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di Slavia Praga-Milan, in campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si chiusa la sessione odierna.