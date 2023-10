Allenamento Milan, rossoneri al lavoro a -2 dalla sfida con la Juve: il report

Mattinata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli a meno due giorni dalla sfida in campionato contro la Juve: il report

Questa mattina il Milan ha svolto una seduta d’allenamento a meno due giorni dalla sfida di campionato contro la Juve, sotto la guida di Stefano Pioli e del suo staff. Di seguito il report sulla seduta odierna, pubblicato sul sito ufficiale del club rossonero.

Rossoneri a Milanello, per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per un nuovo allenamento in preparazione del turno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Juventus domenica 22 ottobre ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Inizio in palestra, dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare, per poi spostarsi sul campo per proseguire il lavoro con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. L’allenamento è continuato con la squadra impegnata nella fase tattica che ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.