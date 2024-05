Allenamento Milan, rossoneri a lavoro a -2 dal match col Cagliari: il REPORT della seduta odierna. Gli ultimi aggiornamenti da Milanello

Mattinata d’allenamento per il Milan, che continua a lavorare per preparare l’incontro di sabato sera contro il Cagliari. La squadra si è ritrovata a Milanello per la colazione, a seguire la seduta odierna per prepararsi alla sfida contro i sardi. Di seguito il report ufficiale del club.

REPORT

Inizio del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni che hanno preceduto la parte tattica. In chiusura la consueta partitella su campo ridotto.