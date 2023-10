Allenamento Milan: rossoneri in campo per la rifinitura pre Dortmund, sette assenti – VIDEO

Milan in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match Champions contro il Borussia Dortmund

#Milan in campo alla vigilia del #BorussiaDortmund ⚽️ Tutti presenti all'allenamento tranne gli infortunati Krunic e Loftus-Cheek 📽⬇️ #BVBACM pic.twitter.com/DZaLlzAC3i — Milan News 24 (@Milannews24_com) October 3, 2023

Non si stanno allenando gli infortunati Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek. Out anche Pellegrino e Romero, fuori dalla lista UEFA.