Allenamento Milan: presente Leao a Milanello, il programma per gli altri impegnati in Nazionale

Continua la preparazione del Milan in vista della Fiorentina. Oggi all’allenamento presente Leao, gli altri Nazionali invece..

Il Milan prosegue nella preparazione in vista del match di campionato in programma sabato sera contro la Fiorentina. Allenamento mattutino per i rossoneri a Milanello.

Rispetto alla giornata di ieri, come riportato da Sky Sport, presente insieme al resto anche Rafa Leao che ha goduto di un giorno in più di riposo dopo gli impegni con il Portogallo. Domani invece è previsto il rientro di tutti gli altri giocatori ancora impegnati in Nazionale, tra cui i francesi.