Allenamento Milan: rossoneri al lavoro a Milanello in vista della Lazio, il REPORT della seduta. TUTTI i dettagli in vista del match in programma sabato

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Lazio, nel match in programma sabato 31 agosto alle 20.45 all’Olimpico.

REPORT

Gruppo subito in campo per l’attivazione muscolare, eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi e del pallone. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sui passaggi, a seguire lavoro sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.