Allenamento Milan: le ultime su Origi, Caldara, Saelemaekers e Ballo-Toure

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento in vista della sfida di lunedì contro il Bologna: le ultime

Come riferito da Antonio Vitiello, nella giornata di lavoro oggi a Milanello del Milan in vista dell’esordio in campionato di lunedì contro il Bologna quattro calciatori hanno lavorato a parte.

Si tratta di Origi, Caldara, Saelemaekers e Ballo-Toure: i calciatori citati non rientrano nel progetto tecnico rossonero e aspettano una soluzione dal mercato.