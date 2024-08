Allenamento Milan: lavoro su tattica e possesso a Milanello in vista del Monza, il REPORT

Mattinata di lavoro a Milanello per il Milan alla vigilia del Trofeo Berlusconi, il report dell’allenamento rossonero

Milan in campo questa mattina per la sessione di allenamento; presenti a Milanello per seguire il lavoro del gruppo rossonero Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, svolta tramite alcuni esercizi atletici eseguiti con il pallone. A seguire, per terminare il riscaldamento, serie di torelli a tema. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, a seguire lavoro tattico e prove sulle palle inattive prima di rientrare negli spogliatoi.

MARTEDÌ 13 AGOSTO

La squadra sarà impegnata nella seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi”, in programma alle ore 21.00 a San Siro contro il Monza.