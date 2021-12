Allenamento Milan: squadra a lavoro in vista del Napoli

Rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato, che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro il Napoli domenica 19 dicembre alle 20.45.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare – focalizzata sulla forza – prima di uscire sul campo rialzato, dove la squadra ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche svolte sia 1-contro-1 che 2-contro-2; il gruppo si è poi riunito per lavorare sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha infine chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 17 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.