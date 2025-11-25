MN24 – Allenamento Milan, rossoneri di nuovo a lavoro verso la Lazio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Archiviata la grande vittoria nel Derby contro l’Inter, l’ambiente rossonero è tornato a concentrarsi sul campo e sui prossimi, impegnativi appuntamenti. La “sbornia” post-successo, seppur meritata, è un ricordo lontano: è il momento di guardare avanti.

Il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano da poco tornato sulla panchina del Milan, aveva concesso alla squadra un giorno di riposo nella giornata di lunedì. Una pausa fondamentale per ricaricare le energie fisiche e mentali dopo la battaglia stracittadina.

Il Doppio Scontro Contro i Biancocelesti

Il focus è ora interamente sulla Lazio, la formazione capitolina guidata dal sapiente tecnico Maurizio Sarri, che attende i rossoneri per un doppio confronto ravvicinato e cruciale.

Sabato 30 Novembre (ore 20.45): Il Milan ospiterà a San Siro i biancocelesti per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Una sfida che si preannuncia fondamentale per le ambizioni Scudetto e per mantenere le distanze dalle inseguitrici.

Giovedì 4 Dicembre: Solo cinque giorni dopo, la Lazio accoglierà il Diavolo allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match da dentro o fuori che stabilirà l'accesso ai quarti della competizione nazionale.

Due sfide, due competizioni, un unico avversario: una vera e propria maratona tattica per gli uomini di Allegri.

Ripresa degli Allenamenti a Milanello e il Mistero Gimenez

Come appreso dalla redazione di MilanNews24.com, nella mattinata di oggi, martedì, è ufficialmente ricominciato l’allenamento al Centro Sportivo di Milanello. La rosa a disposizione di mister Allegri avrà a disposizione quattro giorni per preparare al meglio la gara di campionato e ulteriori cinque per la successiva trasferta di Coppa Italia.

Tutta l’attenzione dello staff tecnico e del nuovo DS Igli Tare, il dirigente albanese con un passato da calciatore, è concentrata sulla preparazione e sulle condizioni fisiche dei giocatori.

Un elemento di incertezza riguarda l’attaccante messicano Santiago Gimenez, il centravanti titolare dei rossoneri. Sarà cruciale capire nei prossimi giorni l’entità del suo infortunio e se il bomber è in grado di recuperare in tempo per essere a disposizione di Allegri per almeno una delle due partite contro la Lazio.

Le prossime ore a Milanello saranno decisive per sciogliere i dubbi sulla formazione e sulle strategie da adottare in vista di questa doppia prova del nove che attende il club meneghino.