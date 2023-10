Allenamento Milan, si torna a lavoro dopo il PSG: il report da Milanello

Mattinata d’allenamento per il Milan il giorno dopo la delusione rimediata in Champions League contro il PSG: il report

Giornata d’allenamento per il Milan che non perde tempo dopo la delusione di ieri sera contro il PSG in Champions League. I rossoneri, dopo essere tornati in tarda notte ed aver dormito a Milanello, in mattinata si sono allenati in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. Di seguito il report dei rossoneri.

REPORT

Allenamento interamente in palestra dove i rossoneri hanno svolto lavoro defaticante e alcuni esercizi sulla forza con l’ausilio degli attrezzi. Dopodiché, alcuni giocatori sono usciti in campo per effettuare un lavoro aerobico.

VENERDÌ 27 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.