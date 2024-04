Allenamento Milan: inizia la preparazione in vista della Juventus, il report da Milanello

Dopo la sconfitta nel derby il Milan inizia la preparazione a Milanello in vista del match contro la Juventus. Il report dell’allenamento

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Torino contro la Juventus sabato 27 aprile alle ore 18.00.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi.