Allenamento Milan: «Focus sulla Champions League» – FOTO

Nella mattinata di oggi il Milan di Stefano Pioli è scesa sui campi di Milanello per una seduta d’allenamento in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle di martedì. Queste le foto pubblicate sui social ufficiali dei rossoneri.

Focused on our #UCL opener 🔜#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/g6Mbu28IRO