Allenamento Milan: doppia seduta in vista del Liverpool

Si scalda la tournée del Milan. Per il clima caldo, ma soprattutto perché siamo alla vigilia della seconda gara nella Dubai Super Cup. Quella di oggi è stata una giornata di annunci, parole e lavoro. Nel quartier generale del Dubai Police Club Stadium, doppio allenamento in programma per la squadra.

REPORT

Alla mattina, il lavoro atletico in avvio ha anticipato la fase tecnica: prima possesso palla, poi duelli 1 vs 1.

Al pomeriggio, invece, dopo l’attivazione muscolare si è svolta una parte tecnica e soprattutto una parte tattica, con un’attenzione specifica al possesso palla e alle palle inattive. Da segnalare il ritorno di Kjaer dal periodo di riposo post-Mondiale, per Simon una sessione personalizzata.