Allenamento Milan: concentrazione in vista dell’Inter in Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan: i rossoneri hanno ripreso immediatamente la preparazione in vista della gara contro l’Inter in Coppa Italia

Sabato di lavoro per i rossoneri, che si sono ritrovati questa mattina a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti contro l’Udinese. In campo, invece, gli altri componenti della rosa che, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni e su un possesso palla. Ha chiuso la seduta la consueta partitella su campo ridotto.

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.