Allenamento Lazio: le ultime da Formello in vista del Milan

La Lazio ha svolto un allenamento di scarico dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina: Akpa Akpro torna in gruppo

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello dopo la convincente vittoria di ieri sera contro la Fiorentina. Seduta di scarico in palestra per chi è partito dall’inizio, sul campo i calciatori tenuti ieri a riposo e quelli entrati nel corso del secondo tempo.

La buona notizia è il ritorno in gruppo e a pieno regime di Akpa Akpro che ha finalmente superato le complicazioni derivategli dalla brutta polmonite dovuta al Covid. Partitella finale a campo ridotto tra arancioni e celesti. Ancora assente Acerbi: gli esami strumentali di martedì o mercoledì diranno di più sui tempi di recupero del centrale.