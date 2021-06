Allenamento Italia, le ultime sugli Azzurri di Mancini in vista della Svizzera

L’Italia si prepara alla seconda gara di Euro2020, quella con la Svizzera in programma mercoledì. L’allenamento di oggi

L’Italia si prepara alla seconda gara di Euro 2020, quella con la Svizzera in programma mercoledì. Gli azzurri di Mancini hanno stravinto la prima gara e ora puntano a chiudere il discorso qualificazione agli ottavi.

Come riporta Rai Sport, si accende la speranza per Marco Verratti: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Berardi, che ha subito un colpo contro la Turchia, si è allenato in palestra.