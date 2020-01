Oggi i ragazzi del Milan hanno proseguito la preparazione a Milanello per la diciannovesima giornata di Serie A contro il Cagliari

Ecco il report odierno da Milanello direttamente da ACMilan.com in merito all’allenamento dei ragazzi in previsione del match di Serie A tra Cagliari-Milan.

«Allenamento pomeridiano quest’oggi a Milanello dove i rossoneri si sono ritrovati per pranzo prima di scendere in campo per preparare il prossimo match di campionato che li vedrà opposti al Cagliari. Squadra inizialmente divisa in due gruppi con il primo che ha iniziato con una serie di torelli sul campo centrale a cui è seguita un’esercitazione sul possesso palla. Attivazione muscolare in palestra, invece, per il secondo gruppo, impegnato successivamente sul campo centrale con esercizi focalizzati sulla rapidità eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tattiche a cui è seguita la consueta partitella su campo ridotto per chiudere il lavoro odierno»