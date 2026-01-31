Allenamento Bologna, Italiano sorride: il titolarissimo recupera per la gara col Milan

Allenamento Bologna, Vincenzo Italiano può sorridere: Lucumi recupera per la gara di martedì sera contro il Milan

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv (gol di Rowe, Orsolini e Pobega), che ha garantito il 10° posto nella League Phase di Europa League e l’accesso ai playoff, il Bologna ha riacceso i motori a Casteldebole.

Mister Vincenzo Italiano sorride: per il super posticipo contro il Milan di martedì 3 febbraio (ore 20:45), potrà contare su Jhon Lucumí. Il centrale colombiano, fermo per un infortunio muscolare dal match contro il Como, è tornato oggi ad allenarsi interamente con la squadra. Il report ufficiale del club conferma una seduta di scarico per i titolari europei e una partitella a campo ridotto per gli altri, con Lucumí protagonista assoluto del rientro in gruppo.

Sarà una sfida cruciale per la 23ª giornata: un Bologna rinvigorito dal recupero del suo leader difensivo contro un Milan a caccia di punti scudetto.