Allegri su Pogba: «Non so quando sarà disponibile». Ecco le parole del tecnico bianconero

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa della situazione Pogba. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, oggi Pogba non c’è e mi dispiace. Questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma non so dirvi quando potrà tornare e questa è la cosa che dispiace di più. Magari fra una settimana, ma non credo, magari fra 20 giorni. Lo sto aspettando, purtroppo queste cose succedono. Il suo è un percorso normale, Paul venendo da un menisco esterno che è noiosissimo fino a che il ginocchio non trova un suo assestamento, sta lavorando. Lui ci mette tutto l’impegno per tornare il prima possibile ma al momento non è a disposizione»