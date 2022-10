Allegri a Sky: «Sbagliato troppo tecnicamente, ora serve un filotto». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Milan Juve.

DELUSIONE – «Abbiamo preso un gol evitabilissimo, su una palla da calcio d’angolo. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, troppi passaggi e una squadra come la Juve non deve farlo perché poi dopo ti demoralizzi. Il campionato fortunatamente è ancora lungo, ma dobbiamo rammaricarci per i punti persi con le medio-piccole».

ERRORI – «Abbiamo sbagliato in generale troppi passaggi, e una squadra come la Juventus non può permettersi di farlo».

CAMBIO ALL’INTERVALLO – «Cuadrado era ammonito e si era innervosito nell’azione del gol. Ho preferito toglierlo perché magari lo buttavano fuori. Poi abbiamo preso gol e la partita è finita».

INSEGUIRE IN CAMPIONATO – «Dobbiamo trovare un filotto per forza, intanto cerchiamo di vincere martedì, poi ci prepareremo per il derby»

ALIBI – «Alibi non devono esserci, abbiamo fatto 25 minuti bene e poi abbiamo giocato all’indietro e questo non deve esistere. Poi dopo tante occasioni devi trovare il gol».