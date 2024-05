Conte Milan, ecco la SVOLTA nel suo futuro! L’ex ct si è stufato di aspettare De Laurentiis

Conte Milan, ecco la SVOLTA nel suo futuro! L’ex commissario tecnico si è stufato di aspettare De Laurentiis

Possibile svolta nel futuro di Antonio Conte, uno degli allenatori accostati con insistenza alla panchina del Milan. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ex ct si sarebbe stufato di aspettare De Laurentiis.

Il Napoli infatti starebbe inseguendo un nuovo tecnico per la panchina, vale a dire Gasperini: è l’allenatore dell’Atalanta il nuovo numero uno di ADL. Per questo l’ex ct potrebbe tornare ad essere un’opzione concreta per le altre big in corsa, Milan compreso.