Allegri, pesante retroscena dopo Pisa Milan: vittoria importante ma il tecnico ha strigliato la squadra per un motivo

Allegri, spunta il retroscena dopo Pisa-Milan: il tecnico, contento per i tre punti, ha strigliato la squadra per l’atteggiamento

Dietro il sorriso per il successo esterno firmato Modric, si nasconde un Massimiliano Allegri decisamente critico. Nonostante i 53 punti in classifica e una rincorsa scudetto che non accenna a fermarsi, il tecnico livornese non ha fatto sconti alla squadra nel post-partita della Cetilar Arena, analizzando con severità ciò che non ha funzionato per oltre un’ora di gioco.

Allegri: il “caso” Loftus-Cheek e il cambio Nkunku

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il malumore di Allegri è nato da precise letture tattiche che hanno penalizzato la manovra rossonera nel primo tempo:

Attacco Corto: Al Mister non è piaciuto l’atteggiamento di Ruben Loftus-Cheek . Invece di agire da riferimento avanzato per “allungare” la difesa toscana, l’inglese tendeva ad arretrare eccessivamente a caccia del pallone.

L'Isolamento di Nkunku: Questo movimento ha finito per lasciare Christopher Nkunku isolato tra le maglie avversarie, privando il Milan di profondità. Da qui la scelta drastica all'intervallo: fuori il francese e dentro Niclas Füllkrug, per dare alla squadra un peso specifico diverso e un centravanti "vero" capace di fissare i difensori del Pisa.

Mancanza di Cinismo: Allegri ha rimproverato al gruppo la scarsa cattiveria sotto porta. Non aver chiuso la gara sul doppio vantaggio ha permesso al Pisa di rientrare in partita, un rischio che "nel momento decisivo del campionato non è ammesso".

La lezione per il futuro

Il monito di Max è chiaro: per sognare il titolo bisogna saper controllare il ritmo e azzannare le partite quando se ne ha l’opportunità. L’analisi fatta nello spogliatoio serve a tenere alta la tensione in vista del recupero contro il Como, dove ogni distrazione potrebbe costare carissimo.