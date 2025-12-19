News
Allegri, il retroscena dopo Napoli Milan: tecnico furioso con la squadra. Clamorosa ricostruzione
Il post-partita di Riad non è stato amaro solo per il risultato. Secondo quanto riportato dall’insider Luca Cohen, il clima all’interno dello spogliatoio rossonero è diventato rovente subito dopo il fischio finale di Napoli-Milan.
Massimiliano Allegri avrebbe manifestato un nervosismo raramente visto prima, lasciando il campo senza stringere la mano ad Antonio Conte per andare a “farsi sentire” direttamente con i propri giocatori.
Allegri, i motivi della furia: “Cali inaccettabili”
Il tecnico livornese non avrebbe tollerato l’atteggiamento mostrato dalla squadra in due momenti chiave:
- Mancanza di cattiveria: Allegri ha puntato il dito contro i cali di tensione e di “voglia” già intravisti nel pareggio casalingo contro il Sassuolo e riemersi prepotentemente contro il Napoli.
- Errori difensivi: In conferenza ha poi rincarato la dose, parlando di gol presi “troppo facilmente” e di una fase difensiva che deve essere rivista drasticamente: “Non si può marcare così, abbiamo perso equilibrio”.
Un clima “fuori controllo”
La tensione di Allegri è esplosa anche all’esterno, con il durissimo scontro verbale con Lele Oriali che ha portato il Napoli a pubblicare un comunicato ufficiale di condanna. Questo stato di agitazione conferma come il tecnico senta il peso di un momento in cui la squadra sembra aver perso quella solidità granitica che l’aveva contraddistinta a inizio stagione.