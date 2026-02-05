Allegri domina il confronto, punti con il Milan dopo 23 giornate: quanti erano nelle scorse stagioni?

Allegri con il suo Milan sta viaggiando ad altissimi livelli: il confronto con le passate stagioni

Il verdetto della ventitreesima giornata di campionato parla chiaro: il Milan targato Massimiliano Allegri non solo comanda la classifica, ma viaggia a ritmi che a Milanello non si vedevano da quasi un decennio. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo con il compito di riportare pragmatismo e solidità, ha superato brillantemente i punteggi ottenuti dai suoi predecessori, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’era moderna del club.

Allegri batte tutti: il confronto con l’era Pioli

Analizzando i dati statistici raccolti dopo 23 turni, il primato dei rossoneri nella stagione 2025/2026 è evidente. Con 50 punti incassati, Allegri è riuscito a scavalcare anche i momenti migliori della gestione di Stefano Pioli, l’allenatore dello Scudetto numero 19. Pioli, nei suoi anni d’oro (2020, 2021 e 2023), si era fermato per ben tre volte alla soglia dei 49 punti nello stesso arco temporale.

La differenza, seppur minima nel punteggio, appare marcata nella gestione della pressione. Se il Milan di Pioli faceva dell’entusiasmo e del gioco corale la sua forza, la compagine attuale sembra riflettere la filosofia del “corto muso” cara ad Allegri: una difesa ermetica e la capacità cinica di sfruttare ogni minima occasione.

La rinascita dopo il blackout della scorsa stagione

Il dato che balza maggiormente all’occhio è però il distacco abissale rispetto alla deludente annata 2024/2025. In quella stagione, il passaggio di testimone tra il tecnico portoghese Paulo Fonseca e il connazionale Sergio Conceicao portò in dote appena 35 punti dopo 23 giornate, ben 15 in meno rispetto alla marcia trionfale odierna.

Andando ancora più indietro, il confronto diventa quasi impietoso: dai 32 punti della stagione 2019/2020 (segnata dal difficile avvio di Marco Giampaolo) ai 39 dell’annata 2018/2019 sotto la guida grintosa di Gennaro Gattuso.

Stagione Allenatore Punti (23ª g.) 2025/2026 Allegri 50 2023/2024 Pioli 49 2021/2022 Pioli 49 2024/2025 Fonseca-Conceicao 35

Prospettive per il finale di stagione

La continuità mostrata da questa squadra suggerisce che la strada verso il titolo sia tracciata. Allegri ha saputo ridare un’anima tattica ai rossoneri, valorizzando i singoli senza mai perdere di vista l’equilibrio complessivo. Con una media punti così alta, il traguardo finale appare sempre più vicino, con la consapevolezza che, storicamente, chi supera la quota dei 50 punti a questo punto del torneo ha più di un piede sul gradino più alto del podio.