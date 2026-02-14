Connect with us

Allegri a Sport Mediaset: «Tre punti molto pesanti ma la prestazione va assolutamente migliorata. Contro il Como…»

55 minuti ago

Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato a Sport Mediaset l’importantissima vittoria ottenuta dai rossoneri contro il Pisa

Dopo il sofferto ma fondamentale successo alla Cetilar Arena, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di SportMediaset. Il tecnico ha lodato la solidità del gruppo, capace di gestire i momenti critici:

PAROLE – «Dovevamo riempire è più l’area nel primo tempo. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo. Nei grandi giocatori, oltre all’aspetto tecnico, c’è una questione anche di carattere, di volersi prendere le partite e raggiungere gli obiettivi. Comunque tutta la squadra ha fatto una buona partita, non era semplice dopo dieci giorni senza partite. Pulisic e Leao devono ritrovare una buona condizione, ma sono entrati bene. Abbiamo fatto tre punti in più, ma ne mancano ancora tanti per arrivare tra le prime quattro. E’ una vittoria importante. Como? Contro il Pisa è uscito il carattere, ma dobbiamo migliorare la prestazione, lo sanno bene anche i ragazzi».

