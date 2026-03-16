Allegri a Sport Mediaset: «Corsa Champions ora più complicata. Su Leao e Pulisic…»

Allegri, tecnico del Milan, ha analizzato anche a Sport Mediaset la sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni

La sconfitta per 1-0 contro la Lazio ha interrotto la rincorsa del Milan verso la vetta. Decisiva la rete di Isaksen al 26′, nata da un duello vinto con Estupiñán, che ha punito un approccio troppo timido dei rossoneri. Nonostante la frenata dell’Inter contro l’Atalanta, il Milan scivola ora a otto punti di distacco dai cugini, vedendo il Napoli farsi minaccioso a una sola lunghezza di distanza al terzo posto.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

La serata è stata resa ancora più tesa dal “caso Leão”, sostituito nella ripresa e apparso visibilmente contrariato nel finale. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Massimiliano Allegri ha analizzato la gara con il consueto realismo

PAROLE – «Abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente e poi ci siamo esposti troppo ai loro contropiede e agli uno contro uno, abbiamo perso tutti i duelli. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. La Lazio ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è difesa. Noi abbiamo sbagliato troppo. Se la squadra ha pensato troppo allo scudetto? A posteriori si potrebbe dire sì, ma una squadra che punta a vincere lo scudetto non può avere certi pensieri. Corsa scudetto più complicata? E’ la corsa Champions che si è complicata, ora abbiamo 6 punti sul Como e 7 sulla Juventus con cui dobbiamo ancora giocare. Bisogna archiviare subito e fare una bella settimana di lavoro in vista del Torino. La reazione di Leao dopo il cambio? Era un po’ nervoso perchè ci sono state un paio di occasioni in cui poteva essere servito e non è stato servito. Mancano i i suoi gol e quelli di Pulisic? Vediamo il lato positivo: Pulisic ha calciato 5 volte in porta, poteva certamente essere più preciso. Lo sarà in futuro».