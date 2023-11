Allegri riavvolge il nastro: «Fatti salti in avanti con Milan e Juve, ma…». Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cagliari, Allegri ha ripercorso così la sua carriera tornando anche sul suo passato al Milan. Le parole.

CAMBIATO RISPETTO A CAGLIARI – «Come non lo so, cambiato lo sono sicuramente. Non guardo mai le foto vecchie, sono belle da vedere ma ti lasciano un po’ di tristezza addosso. Ho avuto la fortuna di allenare un Cagliari per la dimensione della squadra in cui mi divertivo molto: avevo giocatori bravi, ma sono cambiato perché sono cambiati i giocatori. Ho fatto salti in avanti allenando quattro anni il Milan, otto anni la Juventus. Normale che uno cresca, migliori, ma ogni anno è diverso dall’altro. In 19 anni di carriera non c’è mai stato un anno uguale all’altro. Ho ricordi straordinari a Cagliari, ho degli amici».

