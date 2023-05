Allegri: «Corsa Champions? Mancano 3 partite, poi…». Le parole del tecnico bianconero sul rush finale di campionato e non solo

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa del rush finale per la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Questa è stata un’annata in cui ti svegliavi un giorno e avevi dei punti, il giorno poi ne avevi di meno, poi te li rimettevi. Oltre agli obiettivi che dovevamo avere dovevamo pensare anche ad altre cose. Questo ci ha fatto solo che bene. Abbiamo preso tutto come un’opportunità, ora siamo al rush finale in cui mancano 3 partite di campionato e speriamo due di Europa League poi vedremo. Come ho detto sempre noi sul campo dobbiamo fare quello per cui siamo chiamati a fare e cioè il massimo. Fino a questo momento siamo secondi in campionato, in Europa League siamo in semifinale e se saremo bravi e un pizzico fortunati saremo in finale altrimenti se meriterà il Siviglia gli stringeremo la mano e gli faremo i complimenti».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI SIVIGLIA JUVE