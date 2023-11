Allegri sicuro sul campionato: «Milan e Napoli lotteranno per lo scudetto». Le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa della lotta scudetto, citando anche Napoli e Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Non è limitata a Inter e Juve. L’Inter è favorita, Milan e Napoli lotteranno per lo Scudetto. Noi dobbiamo continuare il percorso, guardando la quinta a che distanza è, cercando di desiderare le cose, ossia vincere le partita. L’importante è domani, non si sa cosa succederà tra due o tre mesi. Il calcio è pieno di imprevisti, non dobbiamo perdere le certezze. Ho un gruppo di ragazzi straordinari che faranno bene anche domani»