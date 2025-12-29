Allegri Milan, la vittoria di Verona non basta: non si pensa allo scudetto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la convincente vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, l’ambiente in casa rossonera resta di massima allerta. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (fonte odierna dell’analisi), emerge un ritratto inedito del post-partita: Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo livornese e la capacità di gestire i momenti critici con estrema lucidità tattica, è apparso particolarmente agitato in panchina.

L’ossessione per la difesa: “Mai prendere gol”

Il motivo del nervosismo del tecnico è puramente tattico. Nonostante il triplo vantaggio, il Diavolo ha rischiato di concedere troppo agli avversari. “Il rischio sul 3-0 è di prendere gol e non è mai bello”, ha dichiarato il mister. La sua filosofia è chiara: la solidità difensiva è il pilastro su cui costruire i successi dei rossoneri. Allegri ha criticato un possesso palla definito troppo “statico”, che ha permesso al Verona di crossare con troppa facilità, ricordando come ultimamente la squadra fosse diventata troppo “ballerina” dietro.

Questa ricerca della perfezione difensiva è pienamente condivisa da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, stimato per la sua fermezza e per la capacità di costruire rose equilibrate tra gioventù ed esperienza, sta lavorando a stretto contatto con l’allenatore per blindare ulteriormente il reparto arretrato durante la sessione di mercato.

Quota Scudetto e obiettivo Champions League

Nonostante il secondo posto in classifica, Allegri continua a gettare acqua sul fuoco riguardo alle ambizioni di titolo. Il suo mantra per il club di via Aldo Rossi è categorico: “Pensare poco, correre tanto”. L’obiettivo primario resta il ritorno stabile in Champions League, un traguardo che il tecnico definisce non semplice da raggiungere.

Secondo il mister, la quota scudetto quest’anno oscillerà tra gli 82 e gli 86 punti. Tuttavia, il messaggio alla squadra è quello di non abbassare la guardia: “Di scudetto non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare”. In vista di un periodo intenso che si protrarrà fino a metà febbraio, il tecnico ha iniziato a ruotare gli uomini, dando minutaggio a diversi elementi della rosa per preservare le energie.

Il nuovo corso rossonero, guidato dalla mano ferma di Allegri in campo e dalla visione strategica di Igli Tare dietro la scrivania, sembra aver trovato la giusta mentalità: umiltà, lavoro duro e un rifiuto totale dei proclami mediatici.