Allegri Milan, Passerini commenta i rossoneri e la corsa scudetto. Parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le recenti prove di forza e l’ottimo passo in campionato, il Milan deve guardare oltre la classifica e concentrarsi sulle necessità imminenti. A lanciare l’allarme e, al contempo, a elogiare la squadra è stato Carlos Passerini, autorevole giornalista sportivo, attraverso le colonne del Corriere della Sera.

Passerini ha riconosciuto che, nonostante la strada per lo Scudetto rimanga lunghissima e complicata, il Diavolo ha dimostrato di avere il passo giusto. Un segnale incoraggiante è arrivato dalla vittoria in trasferta contro il Torino: “A Torino aveva perso le ultime tre volte: tabù spezzato,” ha commentato il giornalista.

L’Allarme Rosa Corta: Le Priorità di Gennaio

Tuttavia, l’analisi di Passerini non si ferma ai risultati, ma si concentra sulla reale competitività della rosa in vista della seconda metà della stagione. La necessità di intervenire in gennaio è considerata urgente e improrogabile.

“Ma una cosa è certa: in attesa del recupero di Leão,” l’ala portoghese e stella assoluta che garantisce imprevedibilità e gol, “ora più che mai serve rinforzare la rosa al mercato di gennaio. Altrimenti è dura. Anche numericamente,” ha tuonato l’esperto.

La lista della spesa per il Milan è ben definita e copre tre aree fondamentali:

Centravanti: Un rinforzo per l’attacco è essenziale per offrire alternative al reparto offensivo. Esterno Destro: Cruciale per dare maggiore peso e varietà alla manovra sulle fasce. Difensore: Necessario per aumentare le opzioni difensive e garantire la giusta copertura.

La Sfida di Allegri e Il Compito di Tare

Queste indicazioni del Corriere della Sera sono musiche per le orecchie della nuova dirigenza e dello staff tecnico. Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano ritornato sulla panchina rossonera, noto per la sua pragmaticità e la richiesta di rose complete, sa bene che la profondità della panchina è spesso l’ago della bilancia nei campionati lunghi e logoranti.

Il compito di trasformare la lista della spesa in acquisti concreti spetta a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. L’ex dirigente della Lazio, riconosciuto per la sua abilità nello scouting e nel concludere affari mirati, deve ora dimostrare la sua efficacia nel mercato di gennaio, tradizionalmente più complesso. Il DS albanese ha la responsabilità di assicurare ad Allegri i rinforzi necessari per non disperdere l’ottimo lavoro svolto e per rendere il Diavolo davvero pronto a lottare fino all’ultima giornata per lo Scudetto.