Allegri Milan, l’ex Juve TORNA di moda? Ha rifiutato QUESTA destinazione, Fonseca è AVVISATO

Allegri-Milan, l’ex Juve torna di moda! Rifiutato il Benfica, nessuna possibilità che l’italiano sbarchi in Portogallo. Ultime

Come riportato da BianconeraNews, Max Allegri, nome accostato alla panchina del Milan in caso di clamoroso e prematuro divorzio con Paulo Fonseca, non ha minimamente intenzione di accettare la corte del Benfica:

PAROLE – «Oggi hanno cominciato a circolare voci su di un possibile approdo di Allegri sulla panchina del Benfica. La redazione di BianconeraNews ha interpellato fonti vicinissime al tecnico livornese e la risposta è stata tanto concisa quanto decisa: “Nessuna possibilità”».

Fonseca ha tre partite per tenersi la panchina rossonera.