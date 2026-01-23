Allegri conta sulla panchina, il Milan non si dà mai per vinto: anche grazie ai cambi. Quanti punti conquistati

Allegri ha trovato diversi punti in questo campionato di Serie A anche grazie ai calciatori subentrati, un plauso alla panchina

In un campionato di Serie A sempre più equilibrato e logorante, la profondità della rosa sta diventando il vero ago della bilancia per le ambizioni di vertice. Lo sa bene il Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese celebre per la sua capacità di leggere i momenti della gara e per il suo proverbiale “fino alla fine” — ha trasformato le sostituzioni in un’arma tattica micidiale.

La forza dei subentranti: numeri da primato

I dati statistici di questa stagione parlano chiaro e premiano la lungimiranza della panchina rossonera. Il Diavolo, infatti, ha trovato ben 6 gol dai calciatori subentrati a partita in corso. Non si tratta però di semplici marcature utili a rimpinguare il tabellino, ma di reti pesantissime dal punto di vista della classifica: questi centri hanno portato in dote ai rossoneri la bellezza di 7 punti.

Senza l’apporto dei cosiddetti “dodicesimi uomini”, la posizione in graduatoria della compagine milanese sarebbe drasticamente diversa. Questo dato evidenzia come il gruppo sia coeso e come ogni elemento si senta parte integrante del progetto tecnico, facendosi trovare pronto nell’istante esatto in cui viene chiamato in causa.

La gestione delle energie e il “cambio azzeccato”

La capacità di incidere a gara iniziata è frutto del lavoro quotidiano a Milanello. Allegri ha saputo trasmettere una mentalità resiliente, dove chi entra non lo fa con lo spirito di chi è stato escluso, ma con la convinzione di poter essere decisivo. Che si tratti di forze fresche per scardinare difese stanche o di inserimenti tattici per cambiare modulo, la società di via Aldo Rossi sta raccogliendo i frutti di una gestione oculata delle risorse umane.

Verso il finale di stagione: l’importanza dei ricambi

Per il prosieguo del torneo, mantenere questa efficienza dalla panchina sarà fondamentale. In un calcio moderno dove le cinque sostituzioni permettono di cambiare metà dei giocatori di movimento, avere una “seconda linea” così prolifica regala al Milan un vantaggio competitivo non indifferente rispetto alle dirette concorrenti. Se il Diavolo continuerà a pescare jolly dal mazzo nei minuti finali, la corsa verso i vertici della Serie A potrebbe farsi decisamente più agevole.