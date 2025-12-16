Allegri Milan, parla l’agente dell’allenatore riguardo il calciomercato rossonero. Segui le ultimissime

La rivoluzione tecnica in casa rossonera è ormai completa, con Massimiliano Allegri, il tecnico livornese già campione d’Italia col Milan, tornato sulla panchina per guidare il nuovo progetto. Al suo fianco, come nuovo Direttore Sportivo, c’è Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua esperienza e fiuto sul mercato. In questo contesto di grandi cambiamenti, l’attenzione si sposta ora sulla necessità di rinforzare l’organico per renderlo realmente competitivo.

A fare il punto sulla situazione è l’agente di Allegri, che in un’intervista esclusiva a @calciomercatoit (fonte della dichiarazione) ha sottolineato le sfide che attendono il club meneghino.

Il J’accuse velato e la Strategia di Mercato

L’agente ha infatti dichiarato: “Quello che serve a questo Milan lo sanno solo i dirigenti“. Una frase che, pur lasciando la palla alla nuova dirigenza, sottolinea l’importanza cruciale delle prossime mosse. La consapevolezza della situazione attuale è emersa con forza: “che l’organico abbia qualche difficoltà a essere competitivo lo abbiamo visto“. Questo riconoscimento delle lacune strutturali della rosa è fondamentale e getta le basi per la strategia che dovranno adottare Tare e Allegri.

La conclusione è un chiaro invito all’azione sul mercato: “è probabile ci sia l’esigenza di puntellare la squadra“.

💼 La Missione di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Per i tifosi rossoneri queste parole non fanno che alimentare le speranze di un mercato estivo all’altezza delle ambizioni. Il compito di Igli Tare, il nuovo DS con un passato da attaccante e un presente da dirigente di successo, sarà quello di individuare i profili giusti capaci di innalzare il livello tecnico e tattico del gruppo. L’obiettivo è chiaro: fornire a Massimiliano Allegri, l’allenatore pragmatico e vincente, gli strumenti necessari per lottare al vertice della Serie A e tornare protagonisti in Europa.

Le aree critiche su cui intervenire saranno probabilmente la difesa centrale e il centrocampo di qualità. Il Diavolo è avvisato: servono innesti mirati per trasformare un organico con difficoltà in una squadra vincente. La campagna acquisti sarà la vera cartina tornasole della nuova gestione.