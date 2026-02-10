Allegri e il Milan invitano Kean, uno dei ragazzi di Crans Montana: il post di Zazzaroni nel giorno dei suoi 17 anni – FOTO

Allegri ha invitato a Milanello Kean, uno dei ragazzi di Crans Montana. Ivan Zazzaroni è andato a trovarlo oggi nel giorno del suo compleanno e ha fatto da “tramite”

Il Milan e Massimiliano Allegri si mobilitano per Kean, uno dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana. Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram ha raccontato quanto accaduto oggi, il direttore del Corriere dello Sport si è recato in ospedale per andare a trovare il 17enne nel giorno del suo compleanno.

Per Kean c’era ancora un regalo, la maglia rossonera numero 14 di Luka Modric firmata da tutti i calciatori. Ma non è finita qui, ha parlato al telefono anche con il tecnico toscano che lo ha ufficialmente invitato al centro sportivo di Milanello.

IL POST DI ZAZZARONI – «Oggi per il 17esimo compleanno di Kean Talingdan, uno dei ragazzi di Crans, sono andato al Niguarda per portargli la maglia di Modric firmata da tutta la squadra e per farlo parlare al telefono con Allegri che l’ha invitato a Milanello. Kean ha festeggiato camminando per qualche metro per la prima volta: sta meglio, respira autonomamente ed era emozionatissimo. “Non ci credo” ha ripetuto più volte. “Ce la farò, non voglio deludere nessuno”. Anche nella sofferenza pensa agli altri. Ha fatto bene anche a me; i suoi genitori (il papà, nella foto), la mamma, la sorella di 7 anni e la zia erano – posso dirlo – felici. Nella stessa stanza sono ricoverati altri due ragazzi feriti nell’incendio del Constellation. Fantastici i medici. Ringrazio Nicola Pozzi del Milan per l’aiuto».