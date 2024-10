Allegri Milan, l’ex rossonero RIPARTE dalla Premier? Spunta la CLAMOROSA ipotesi sul futuro del livornese

Allegri Milan, l’ex rossonero può ripartire dalla Premier League: contatti in corso con il Manchester United. I dettagli

Allegri, accostato anche alla panchina del Milan, potrebbe essere il prossimo allenatore del Manchester United. L’indiscrezione riportata da Gazzetta.it parla di un Ten Hag a serio rischio esonero: le prossime due sfide in trasferta con Porto e Aston Villa saranno decisive.

Sul tecnico ex Juve ci sarebbe anche l’importante sponsorizzazione di Sir Alex Ferguson. Non è il solo nome però: i giornali inglesi fanno anche il nome di Simone Inzaghi per la prossima stagione e quindi, in caso di esonero di Ten Hag, si cercherà un traghettatore.