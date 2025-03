Allegri Milan, Luigi Garlando, noto giornalista, ha consigliato ai rossoneri di prendere Cesc Fabregas come nuovo allenatore

Intervenuto nel podcast La Tripletta, Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato:

PAROLE – «Al Milan vedrei molto meglio Fabregas o un allenatore di questo tipo, anche Sarri mi piacerebbe vedere. Più di Allegri, ecco: i rapporti tra lui e Ibra non sono idilliaci, hanno avuto a che dire anche negli anni precedenti, quindi non vedo compatibili le due presenze. A meno che Ibra non liberi la sua presenza: però, finché ci sono tutti e due non credo che potrebbero lavorare insieme. Secondo me Fabregas è pronto: oltre che allenando, sta facendo tanta scuola, sta immagazzinando dati, esperienze, incontra gli altri allenatori. Quando è partito Guardiola al Barcellona, pur facendo le differenze con l’organico, arrivava dalle giovanili e non aveva tutta questa grande esperienza, però ha vinto subito. Fabregas con tutto il mondo che ha girato, con gli allenatori che ha avuto – che sono i più grandi del mondo – ha la valigia piena per allenare il Milan, mi sembra uno anche in sintonia con la filosofia e lo stile del Milan».