Allegri Milan, siamo ad un passo dalle firme: incontro confermato in questo momento con Furlani. Tutti i dettagli. Le ultimissime notizie

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, proprio in questo momento il dirigente rossonero Giorgio Furlani e lui stanno tenendo un incontro per le firme.

L’ANNUNCIO DI DI MARZIO SU ALLEGRI – «AC Milan, incontro in corso tra Furlani e Allegri per le firme».