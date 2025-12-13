Allegri Milan, il commento sulla corsa scudetto e su Napoli e Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri

Vigilia di campionato cruciale per il Milan. Intervenuto in conferenza stampa a Milanello in vista della sfida di domani (domenica, ore 12:30) contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, ha analizzato con la consueta lucidità il momento della sua squadra, evidenziando la necessità di un cambio di mentalità nell’approccio alle partite.

Il tecnico toscano, noto per la sua attenzione alla fase difensiva, ha messo in luce la mancanza di equilibrio che ha caratterizzato l’andamento del Diavolo in questa stagione.

La Caccia all’Equilibrio: Superare i “Vizi” del Milan

Allegri ha identificato una strana inversione di tendenza nell’approccio dei suoi uomini. “In una stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene all’inizio e iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Ora si è capovolta la situazione,” ha spiegato il mister livornese.

L’esempio più recente è la vittoria a Torino, dove il Milan ha disputato “un bel secondo tempo”, ma “nel primo quarto d’ora abbiamo subito due gol che ci potevano costare i tre punti.” La priorità assoluta è, dunque, “raggiungere un equilibrio per avere sempre l’approccio giusto”. Questa costante necessità di concentrazione è un tema caro anche a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, che vuole vedere una squadra solida e disciplinata.

L’Insidia Sassuolo: Volpato e Laurienté Osservati Speciali

La sfida di domani, il primo lunch match stagionale, rappresenta un test di grande difficoltà. Allegri ha avvertito che i neroverdi sono in grado di “fare gol in qualunque momento” e che le partite “durano 100 minuti”.

L’attenzione del tecnico si è concentrata sul pericolo rappresentato dagli esterni del Sassuolo. “La fase difensiva dovrà essere molto molto buona per non dargli la possibilità di esaltare le loro caratteristiche sugli esterni. Volpato e Laurientènell’uno contro uno e nell’attacco alla profondità sono molto bravi.” Sarà fondamentale, quindi, che la linea difensivadel Milan e i terzini siano impeccabili per contenere i due talentuosi attaccanti.

L’Importanza della Vittoria in Ottica Supercoppa

Ottenere i tre punti è fondamentale non solo per il campionato, ma anche per il morale in vista della prossima trasferta. “Partita complicata che va portata a casa,” ha concluso Allegri. Subito dopo, infatti, il Diavolo dovrà affrontare il lungo viaggio in Arabia per la Supercoppa Italiana. “Un conto è andarci con tre punti, un altro con una sconfitta…” Una vittoria contro il Sassuolo è il modo migliore per affrontare il big match contro il Napoli con la giusta determinazione e tranquillità.